ТАСС: четыре человека погибли в ДТП с двумя "ГАЗелями" в Дагестане

Фото: МВД по Республике Дагестан

Четыре человека погибли в результате столкновения пассажирской "ГАЗели" с грузовой в Дагестане. Об этом ТАСС заявили в оперативных службах.

По словам собеседника агентства, авария произошла в Бабаюртовском районе на федеральной трассе Р-215 в районе населенного пункта Львовские.

"По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 10 человек, из которых 4 погибли", – указали в оперативных службах.

Ранее пять ДТП с 29 автомобилями произошло на Ягринском шоссе в Северодвинске Архангельской области. Один человек доставлен в больницу с травмами, еще одному врачи оказали помощь на месте.

В региональном МВД РФ предупредили, что также из-за аварии на 1 222-м километре федеральной дороги М-8 "Холмогоры" перекрыто движение. Там находятся около 100 машин, однако информации о количестве поврежденных транспортных средств нет.