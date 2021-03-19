МВД задержало 11 подозреваемых по делу о хищении более 10 млрд рублей у "Россетей"

15:26
Фото: Москва 24/Александр Авилов
МВД задержало 11 бывших руководителей региональных энергокомпаний, подозреваемых в хищении более 10 миллиардов рублей, сообщает ТАСС.
Речь идет об экс-руководителях региональных энергосбытовых компаний ПАО "Архэнергосбыт", ПАО "Вологдаэнергосбыт", АО "Роскоммунэнерго", АО "Хакасэнергосбыт" и ПАО "Челябэнергосбыт" Илье Шульгине, Елизавете Сахно, Вадиме Литвинове, Светлане Никодимовой, Елене Дормидоновой, Владимире Гайлите, работниках этих организаций и бывшем управляющем АКБ "Мосуралбанк" Николае Корнееве. Всех их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и участии в преступном сообществе.
Следователи совместно с оперативниками МВД, ФСБ и Росгвардии в 7 регионах провели 16 обысков в рамках уголовного дела, фигуранты которого подозреваются в хищении денежных средств производителей электрической энергии и сетевых компаний, входящих в ПАО "Россети".
По версии следствия, с 2004 по 2019 год участники преступного сообщества вывели в подконтрольные им зарубежные компании денежные средства на сумму более 10 миллиардов рублей. Их должны были использовать для оптовых закупок электроэнергии у генерирующих компаний, выполнения государственных инвестиционных программ в сфере энергетики, модернизации и поддержания работоспособного состояния технических сетей и иных расходов, связанных с обеспечением безопасности электроэнергетики как стратегически значимой для РФ.
У задержанных изъяли крупные суммы в рублях и иностранной валюте. В отношении троих обвиняемых суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Сегодня запланировано принятие решений по четырем другим фигурантам. Предполагаемых организаторов преступного сообщества объявили в международный розыск.
Ранее депутата Мосгордумы Олега Шереметьева признали виновным в мошенничестве на 2 миллиона рублей. Соответствующее решение принял Замоскворецкий суд столицы.
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