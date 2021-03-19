В СК назвали предварительную причину госпитализации детей в Мензелинске

Фото: tatarstan.sledcom.ru

Восемь детей были доставлены в больницу в Мензелинске в Татарстане, согласно предварительный данным, после отравления хлором в бассейне. Об этом сообщается на сайте СК РФ по региону.

По информации следователей, в бассейне одного из спортивных комплексов получили отравление дети 2005–2008 годов рождения. Троих пришлось госпитализировать.

"Во время занятий в бассейне дети почувствовали недомогание, после чего тренер вывел их на улицу и вызвал на место экстренные службы", – уточнили в Следственном комитете.

В результате заведено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Выявлена неисправность оборудования в помещении бассейна, в частности системы вентиляции, пояснили в СК.

Ранее более 140 школьников с признаками отравления обратились за медпомощью в Барнауле.

