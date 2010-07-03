СК начал проверку информации о незаконном переоформлении квартиры пенсионерки

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Следователи проводят проверку информации о возможном мошенничестве с квартирой, которая принадлежит пожилой москвичке, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"Из сюжета одного из телеканалов следует, что дочь советского футболиста пытается отсудить долю родительской квартиры у одного из адвокатов, который воспользовался преклонным возрастом ее матери, ввел пожилую женщину в заблуждение и переоформил долю данной квартиры на своих родственников", – сообщила Иванова Агентству "Москва".

Иванова отметила, что дочь женщины рассказала о сильных переживаниях матери, сердце которой не выдержало, – она умерла в начале года.

По результатам проверки примут процессуальное решение.