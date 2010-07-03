Пенсионерке обманом продали в кредит комплект белья за 72 тысячи рублей

Пенсионерке продали постельный комплект за 70 тыс. рублей в кредит

В одном из столичных магазинов пенсионерку ввели в заблуждение и продали в кредит комплект постельного белья стоимостью 72 тысяч рублей. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

О целебных одеялах рассказывают на специальных семинарах, причем на клиентов оказывается давление. Они не успевают опомниться, как попадают в кабалу. При этом посетить семинар могут лишь люди старше 45 лет. То есть целью продавцов являются доверчивые пенсионеры.

Однако активные продажи нельзя назвать мошенничеством. Пенсионеры сами подписывают все документы. Вместе с тем продавцы отказываются обратно принимать товар, хотя в договоре есть пункт о возврате.

В такой ситуации юристы советуют отправить товар на независимую экспертизу. Если она установит, что товар не соответствует заявленным качествам, тогда потребитель может расторгнуть договор.

