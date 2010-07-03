Два человека пострадали в аварии на Зеленом проспекте

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Две легковые машины столкнулись на востоке столицы, пострадали два человека, сообщает Агентство "Москва".

На Зеленом проспекте столкнулись Mercedes и Kia. По предварительной информации, травмы получили девушка и пожилая женщина, их осматривают медики скорой помощи.

На месте ДТП работает полиция, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

Две аварии произошли также 18 марта. Водитель иномарки и его беременная жена попали в больницу после ДТП на Ленинградском шоссе при выезде из Химок. Водитель такси резко перестроился в крайнюю полосу, где ехала иномарка. Мужчина не успел затормозить и допустил столкновение, после которого обе машины съехали в кювет.

Два человека получили травмы в аварии на Киевском шоссе в ТиНАО – в районе поворота на деревню Крекшино.