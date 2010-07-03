Водитель и его беременная жена попали в больницу после ДТП с такси

Водитель иномарки и его беременная жена попали в больницу после аварии на Ленинградском шоссе. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Авария произошла при выезде из Химок. Водитель такси резко перестроился в крайнюю полосу, где ехала иномарка. Мужчина не успел затормозить и допустил столкновение, после которого обе машины съехали в кювет.

По словам очевидцев, водитель получил черепно-мозговую травму и травму колена. У беременной женщины диагностировали перелом правой ноги. Обоих доставили в больницу. В свою очередь, таксист от медицинской помощи отказался.

В настоящий момент сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего.