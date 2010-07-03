Два человека пострадали в ДТП на Киевском шоссе

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Два человека получили различные травмы в аварии, которая произошла на Киевском шоссе в ТиНАО. ДТП с участием двух транспортных средств случилось в районе поворота на деревню Крекшино, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГИБДД МВД России по городу.

"В результате происшествия пострадали два человека", – сказал собеседник агентства.

По данным источника агентства в экстренных службах, столкнулись легковушка и грузовик.