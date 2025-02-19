Двое пострадавших в ДТП с автобусом в Сергиевом Посаде находятся в тяжелом состоянии

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Двое пострадавших в аварии с двумя автомобилями и автобусом в подмосковном Сергиевом Посаде находятся в больнице в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Минздрава Московской области.

Ранее телеграм-каналы сообщали, что на проспекте Красной Армии в Сергиевом посаде маршрутка столкнулась с двумя автомобилями. Из-за ДТП движение в районе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры было затруднено.

По данным ведомства, всего в ДТП пострадали шестеро человек. Пятеро из них доставлены в больницу, еще один отказался от госпитализации. После осмотра врачей в медучреждении троих отпустили домой на амбулаторное наблюдение, еще двое остались в стационаре.

Ранее три человека пострадали под Чеховом в результате аварии с участием легковушки и автобуса. Согласно предварительной информации, водитель автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с общественным транспортом. Травмы получили водитель и пассажир авто, а также пассажир автобуса.