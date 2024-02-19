Фото: телеграм-канал Readovka

Силовики ликвидировали угрозу жителям в Лобне. Об этом глава городского округа Анна Кротова сообщила в своем телеграм-канале.

По ее данным, силовые структуры завершили проверочные мероприятия. Жители, размещенные в пунктах эвакуации, могут вернуться домой, добавила она.

Кротова поблагодарила всех участвовавших в мероприятии, а также жителей. Последние, по ее мнению, показали пример правильного поведения в чрезвычайной ситуации.

Глава округа призвала быть бдительными, осторожными, а также беречь себя и своих близких.

Ранее днем в Лобне ввели режим оповещения жителей о чрезвычайных ситуациях. Кротова уточняла, что были эвакуированы жители домов № 4, 6, 13 по улице Мирной и дома № 1 по улице Дружбы.

Причиной эвакуации, по информации СМИ, стало СВУ, которое якобы нашли в одной из машин, припаркованной на улице Дружбы. По некоторым данным, владельца транспортного средства задержали.

Примерно через час в СМИ появилась информация, что силовики обезвредили заминированную машину. Представитель экстренных служб отмечал, что, по уточненным данным, всего эвакуировали 340 человек.

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