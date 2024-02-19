19 февраля, 13:38Происшествия
Силовики обезвредили заминированную машину в подмосковной Лобне
Фото: телеграм-канал Baza
Силовики обезвредили заминированную машину в подмосковной Лобне, угроза снята. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
Собеседник агентства сказал, что, по уточненным данным, всего эвакуировали 340 человек, которых разместили в двух школах. Скоро их будут возвращать в дома, заключил он.
Ранее глава городского округа Анна Кротова объявила, что в Лобне ввели режим оповещения жителей о чрезвычайных ситуациях. По ее словам, из-за режима пришлось эвакуировать жителей домов № 4, 6, 13 по улице Мирной и дома № 1 по улице Дружбы.
По информации СМИ, СВУ якобы нашли в одной из машин, которая припаркована на улице Дружбы. По некоторым данным, владельца транспортного средства задержали.
До этого два человека получили травмы в результате взрыва в одном из кафе, расположенных в парке Победы Еревана. В заведении были повреждены подвесной потолок и наружная стена.
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