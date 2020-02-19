Внучка подозревается в убийстве бабушки после замечания о плохой уборке

Фото: пресс-служба СК РФ по Ставропольскому краю/stavropol.sledcom.ru

В Ставропольском крае 14-летнюю девочку подозревают в убийстве собственной бабушки, сообщает "Интерфакс".

По данным следствия, вечером 13 февраля между 59-летней жительницей Кисловодска и ее внучкой произошел конфликт из-за сделанного девочке замечания о качестве уборки. В ходе ссоры, как сообщает СК, девочка несколько раз ударила бабушку ножом. От полученных ранений последняя скончалась на месте.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемую задержали. В суд направлено ходатайство следствия об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее правоохранители задержали подозреваемую в избиении до смерти девушки битой в Сергиевом Посаде. Тело жертвы с открытой черепно-мозговой травмой было найдено на одном из городских кладбищ 26 января.