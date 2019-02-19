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19 февраля, 22:50

Неизвестный повторно сообщил о "минировании" Казанского вокзала

происшествия безопасность

19 февраля, 22:50

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Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В полицию вновь сообщили о взрывном устройстве, якобы заложенном на Казанском вокзале.Этот анонимный звонок о "минировании" вокзала стал уже вторым во вторник,19 февраля, рассказали Агентству "Москва" в правоохранительных органах.

"На место следуют экстренные службы города", − отметил собеседник агентства. По его словам, сейчас Казанский вокзал работает в штатном режиме.

19 февраля Москву захлестнула волна анонимных звонков о "минировании". В полицию поступили сообщения об угрозе взрыва в ряде крупных ТЦ, а также на Казанском и Ярославском вокзалах, Останкинской телебашне. В ходе проверки выяснилось, что все эти звонки были ложными.

происшествия безопасность

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