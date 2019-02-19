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15:30

Уничтожен готовивший теракт мужчина в Дагестане

происшествия безопасность

15:30

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Фото: ТАСС/Виталий Невар

Силовики ликвидировали в Дагестане мужчину, планировавшего совершить теракт. Об этом во вторник, 19 февраля, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Контртеррористическая операция была проведена в Дербентском районе республики. Впоследствии силовики нашли на месте боестолкновения оружие, боеприпасы и "пояс смертника".

Кроме того, в районе, где проходила спецоперация, обнаружена лаборатория по изготовлению самодельных взрывных устройств. В частности, было изъято более 30 килограммов взрывчатки, а также компоненты для изготовления СВУ, уточняет РИА Новости.

В середине января секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев сообщил, что активность террористов в стране за последние пять лет снизилась более чем в 20 раз. Так, в 2018 году было совершено всего девять преступлений террористической направленности и один теракт.

Патрушев связал снижение активности террористов с четкой работой спецслужб и правоохранительных органов, которые предотвратили 36 подобных преступлений, в том числе 20 терактов.

происшествия безопасность

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