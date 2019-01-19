На пьяную пассажирку рейса Москва – Дубай составили протокол

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Полиция составила протокол на пьяную пассажирку рейса Москва – Дубай, устроившую дебош на борту самолета. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на МВД.

19 января самолет совершил экстренную посадку в Волгограде из-за плохого самочувствия пяти пассажиров. При посадке находившаяся в состоянии алкогольного опьянения женщина 1990 года рождения стала агрессивно себя вести и ругаться на пассажиров и членов экипажа.

Нарушительницу доставили в отделение полиции и составили протокол о мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП РФ).

