Авиарейс Москва-Дубай экстренно сел в Волгограде из-за отравления пассажиров

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Авиарейс из Москвы в Дубай экстренно сел в Волгограде из-за плохого самочувствия пяти пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе волгоградского аэропорта.

"Там пять человек плохо себя почувствовали, и борт запросил экстренную посадку, борт приземлился у нас. И двое – муж и жена – отказались лететь дальше, остались, трое вернулись обратно на борт", — сообщили в авиагавани, передает РИА Новости.

Также после экстренной посадки выяснилось, что на борту самолета находилась пьяная женщина, и ее тоже высадили.

Рейс совершал самолет компании "Уральские авиалинии". Через два часа после вынужденной посадки авиасудно отправилось дальше.