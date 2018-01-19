Сулейману Керимову разрешили поездку в Россию

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Российскому бизнесмену и сенатору Сулейману Керимову, находящемуся под следствием во Франции, дали право на краткую поездку в Россию

Разрешение он получил от судьи-следователя, завяил агентству AFP прокурор города Ницца Жан-Мишель Претр. По его словам, Керимов должен навестить близкого родственника – брата или двоюродного брата. Разрешение на поездку с возвращением во Францию выдано на срок с 19 по 21 января включительно, уточнил прокурор.

Керимова задержали в аэропорту Ниццы в ночь на 21 ноября. Его обвинили по статье об отмывании денег с уклонением от уплаты налогов. Суд Ниццы постановил отпустить сенатора под залог в пять миллионов евро с ограничением свободы перемещений. С тех пор Керимов не может покидать пределы французского департамента Приморские Альпы. Кроме того, он обязан регулярно отмечаться в местном полицейском участке.

Дело передали судье-следователи, сейчас он проводит досудебные проверки. Они продлятся не менее чем полгода.

В конце декабря Совет Федерации обращался к французским властям с просьбой разрешить сенатору вернуться в Россию. При этом РФ дает гарантии того, что при первой необходимости он будет приезжать во Францию.