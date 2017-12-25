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25 декабря, 14:46

Совфед попросил французские власти разрешить Керимову вернуться в Россию

политика

Фото:ТАСС/Станислав Красильников

Совет Федерации обратился к французским властям с просьбой разрешить сенатору Сулейману Керимову вернуться в Россию. Об этом заявила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

"Совфед просит разрешить Сулейману Керимову вернуться в нашу страну под гарантии России, что он будет при первой необходимости приезжать во Францию", – сказала она, передает РИА Новости.

Матвиенко отметила, что парламент Дагестана обратился в Совет Федерации с просьбой позволить Керимову исполнять свои сенаторские полномочия и обязанности представителя региона.

Сулейман Керимов был задержан в аэропорту Ниццы 20 ноября. Оттуда его доставили в полицейский участок. Керимов обвиняется в отмывании денег и неуплате налогов.

После задержания французский судья лишь частично ограничил свободу россиянина. Керимов сдал паспорт в полицию, внес залог в пять миллионов евро и обязан еженедельно отмечаться в участке.

Российский МИД заявлял ноту протеста – у сенатора был дипломатический паспорт. Но министр иностранных дел Франции заявил в ответ, что неприкосновенность действительна лишь в рамках официальных полномочий чиновника.

В начале декабря французский прокурор попросил увеличить залог для Сулеймана Керимова до 50 миллионов евро. Заседание об изменении меры пресечения проходило в закрытом режиме.

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