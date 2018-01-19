МВД Казахстана назвало возможную причину пожара в автобусе

Фото: КЧС МВД Республики Казахстан

Причиной пожара в автобусе на трассе в Актюбинской области Казахстана могло стать использование бензинового источника открытого огня в салоне.

Как рассказал представитель МВД страны, это подтвердили слова водителей и пассажиров. Версии криминального характера и ДТП полностью исключили, сообщает РИА Новости.

На месте происшествия работают пожарная лаборатория и следователи, из автобуса извлекли останки всех 52 тел. Уточняется, что боковая дверь автобуса оказалась заблокирована, что помешало эвакуации и привело к большому количеству погибших.

ЧП произошло утром на трассе Самара – Шымкент в Иргизском районе. Все жертвы случившегося были гражданами Узбекистана. Ранее сообщалось, что инцидент мог случиться из-за возгорания проводки.