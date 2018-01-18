Пожар в автобусе в Казахстане мог произойти из-за возгорания проводки

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Названа причина пожара в автобусе в Казахстане, в котором погибли 52 человека. Об этом сообщает "Газета.ру".

Пламя могло вспыхнуть из-за возгорания проводки. Автобус был перегружен, там началась паника.

Трагедия произошла в Актюбинской области Казахстана утром 18 января. Автобус ехал Россию по трассе Самара – Шымкент. Всего там было 57 человек, спастись удалось только пятерым. Все погибшие – граждане Узбекистана.

Сейчас на месте трагедии работают спасатели, врачи, полиция и психологи. В департаменте по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области развернули оперативный штаб.