Врачи отправились на место пожара на Марковском месторождении в Иркутской области

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Бригада врачей Марковской участковой больницы отправилась на территорию возгорания на одноименном месторождении в Иркутской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей медучреждения.

"Там есть пострадавшие, там есть тяжелые больные, всех медиков собрали из поселка и они там работают", – поделилась одна из врачей.

Собеседница издания добавила, что медики отправились на территорию происшествия на двух машинах.

О пожаре на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении стало известно в воскресенье, 18 декабря. По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, пламя распространилось на 1000 "квадратов".

На территории ЧП работают автоматические системы пожаротушения, а также задействованы пожарные расчеты из города Усть-Кут.

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