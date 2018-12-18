Землячество Ингушетии привлекут к работе комиссии по факту задержания студентов

Представители студенческого землячества Ингушетии войдут во внутреннюю комиссию Российского геологоразведочного университета (РГГРУ) по расследованию задержания студентов в общежитии вуза. Об этом сообщила пресс-служба постпреда республики при президенте РФ после встречи ректора и студентов университета.
"Это будет внутренняя комиссия вуза, которая должна будет разобраться в причинах инцидента и принять меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем", – заявил заместитель постоянного представителя республики Адам Бузуртанов.
Также отмечается, что руководство РГГРУ не было предупреждено об оперативном мероприятии МВД. В настоящее время со стороны руководства вуза сделан запрос в правоохранительные органы с целью выяснить истинную причину произошедшего и дать оценку действиям силовиков. Сообщается, что ни один из задержанных студентов отчислен не будет.
Утром 17 декабря в общежитии на улице Волгина на юго-западе Москвы прошли профилактические мероприятия МВД. На сайте вуза была опубликована информация, что в ходе рейда сотрудники полиции обнаружили наркотики и травматическое оружие. Также отмечалось, что в отношении причастных к этим правонарушениям лиц проводится проверка.
По словам очевидцев, гвардейцы увезли в ОВД около 200 человек. Позже в постпредстве Ингушетии в Москве сообщили, что среди задержанных оказалось около 40 студентов республики. По данным пресс-службы университета, кроме студентов из Ингушетии, среди доставленных в отделения столичной полиции были студенты из других республик Северного Кавказа. Там также отметили, что часть учащихся отпустили сразу после профилактической беседы.
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