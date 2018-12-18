Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

18 декабря, 21:39

Землячество Ингушетии привлекут к работе комиссии по факту задержания студентов

происшествия

18 декабря, 21:39

Поделиться в социальных сетях:

Фото: канал Москва 24

Представители студенческого землячества Ингушетии войдут во внутреннюю комиссию Российского геологоразведочного университета (РГГРУ) по расследованию задержания студентов в общежитии вуза. Об этом сообщила пресс-служба постпреда республики при президенте РФ после встречи ректора и студентов университета.

"Это будет внутренняя комиссия вуза, которая должна будет разобраться в причинах инцидента и принять меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем", – заявил заместитель постоянного представителя республики Адам Бузуртанов.

Также отмечается, что руководство РГГРУ не было предупреждено об оперативном мероприятии МВД. В настоящее время со стороны руководства вуза сделан запрос в правоохранительные органы с целью выяснить истинную причину произошедшего и дать оценку действиям силовиков. Сообщается, что ни один из задержанных студентов отчислен не будет.

Утром 17 декабря в общежитии на улице Волгина на юго-западе Москвы прошли профилактические мероприятия МВД. На сайте вуза была опубликована информация, что в ходе рейда сотрудники полиции обнаружили наркотики и травматическое оружие. Также отмечалось, что в отношении причастных к этим правонарушениям лиц проводится проверка.

По словам очевидцев, гвардейцы увезли в ОВД около 200 человек. Позже в постпредстве Ингушетии в Москве сообщили, что среди задержанных оказалось около 40 студентов республики. По данным пресс-службы университета, кроме студентов из Ингушетии, среди доставленных в отделения столичной полиции были студенты из других республик Северного Кавказа. Там также отметили, что часть учащихся отпустили сразу после профилактической беседы.

Читайте также

происшествия

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика