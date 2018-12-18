Пожар на севере Москвы ликвидировали

Пожарным удалось ликвидировать возгорание на севере столицы. На улице Врубеля горела кровля одноэтажного здания, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного главка МЧС.

Информация о пожаре поступила дежурным ЦУКС в 17:32. Прибыв на место ЧП, пожарно-спасательные подразделения приступили к тушению, а также спасали машины, припаркованные рядом с горящим зданием.

Площадь пожара составила около 100 квадратных метров. Пострадавших нет.