СК начал проверку после травмирования ребенка в столичной школе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Следователи начали проверку инцидента, случившегося в одной из школ Пресненского района столицы. Там произошла драка, во время которой подросток получил сотрясение мозга, сообщает пресс-служба московского главка СК.

Сейчас криминалисты опрашивают всех участников потасовки и сотрудников образовательного учреждения. Результатом проверки станет принятие процессуального решения.

17 декабря одного из участников драки отвезли в больницу. Сейчас он находится дома, угрозы для его жизни и здоровья нет.