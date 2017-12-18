Женщина в Зюзино зарезала мужа во время ссоры

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Сотрудники столичной полиции задержали подозреваемую в убийстве супруга в квартире на юго-западе столицы.

Как сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах, вечером в субботу, 16 декабря, в полицию обратился безработный гражданин, который рассказал, что слышал, как женщина в соседней квартире кричала о том, что убила мужа. Дверь она не открыла, но и кричать не перестала.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили в квартире труп 58-летнего мужчины с ножевым ранением в области живота. Там же задержали 53-летнюю супругу убитого, которая во время ссоры умышленно ударила мужа ножом. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Ранее житель подмосковного Серпухова из ревности отрубил жене кисти рук. По данным следствия, 26-летний местный житель, приревновав свою супругу, вывез ее в лесной массив рядом с деревней Скрылья. Там он достал топор и отрубил ей руки. После этого он отвез пострадавшую в больницу и в тот же день пришел в отделение полиции с повинной.