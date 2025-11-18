Форма поиска по сайту

18 ноября, 11:30

Происшествия

Двое мужчин задержаны за проникновение в тоннель станции метро "Белорусская"

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Полиция задержала двоих москвичей за незаконное проникновение в служебный тоннель на станции "Белорусская" Замоскворецкой линии метро, сообщила в телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Выяснилось, что задержанные систематически без оплаты проезда проходили на территорию Московского метрополитена", – говорится в публикации.

По словам Волк, в отношении злоумышленников составили административные протоколы. Суд назначил им наказание в виде ареста на 8 суток.

В начале ноября аналогичная ситуация произошла на станции "Марксистская" Калининской линии. Двое мужчин спустились на пути и зашли в тоннель. После задержания у них в рюкзаках нашли домкрат, фотоаппараты, набор отверток и болгарку. Нарушители объяснили, что хотели сделать снимки для публикации в тематических каналах.

В столичном метро задержали двоих мужчин, проникших в тоннель на станции "Марксистская"

