Двое мужчин задержаны за проникновение в тоннель станции метро "Белорусская"
Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"
Полиция задержала двоих москвичей за незаконное проникновение в служебный тоннель на станции "Белорусская" Замоскворецкой линии метро, сообщила в телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Выяснилось, что задержанные систематически без оплаты проезда проходили на территорию Московского метрополитена", – говорится в публикации.
По словам Волк, в отношении злоумышленников составили административные протоколы. Суд назначил им наказание в виде ареста на 8 суток.
В начале ноября аналогичная ситуация произошла на станции "Марксистская" Калининской линии. Двое мужчин спустились на пути и зашли в тоннель. После задержания у них в рюкзаках нашли домкрат, фотоаппараты, набор отверток и болгарку. Нарушители объяснили, что хотели сделать снимки для публикации в тематических каналах.
