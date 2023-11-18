Силы ПВО сбили украинский беспилотник в Брянской области

Фото: министерство обороны РФ

Российские силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Унечским районом Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

По его словам, пострадавших и разрушений в результате атаки украинских террористов нет. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

В Минобороны РФ уточнили, что силы ПВО уничтожили беспилотник самолетного.

Ранее силы ПВО ВС России уничтожили три украинских БПЛА самолетного типа над территорией Смоленской области. Попытка Киева атаковать объекты на территории РФ была пресечена 17 ноября около 08:00 по московскому времени.

Ранее, в ночь на 16 ноября, ПВО уничтожили два беспилотника над Брянской областью, еще три были перехвачены над Черным морем около Крыма.

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