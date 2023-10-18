Уголовное дело возбудили против сбившего людей на остановке в Екатеринбурге

Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга

В отношении водителя, сбившего трех человек на остановке в Екатеринбурге, возбудили уголовное дело. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

Отмечается, что дело возбудили по части 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц"). Мужчину официально допросят 18 октября.

Инцидент произошел на улице Машиностроителей в районе дома № 79 вечером 17 октября. Водитель автомашины Peugeot 408 не справился с управлением. В результате один человек пострадал, двое скончались на месте происшествия.

Ранее автомобиль въехал в остановку общественного транспорта в центре Калуги на улице Кирова. В результате аварии пострадали 11 человек.

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