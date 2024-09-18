РИА Новости: лжепродюсер Парамонов обманул моделей на несколько миллионов рублей

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Позиционирующий себя продюсером моделей Антон Парамонов мог обмануть более десятка девушек на несколько миллионов рублей, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как пояснил собеседник агентства, Парамонов предлагал им помощь в карьере, а также обещал призовые места в конкурсах красоты. Лжепродюсер брал деньги якобы для "начального старта", после чего исчезал. В настоящее время продолжают поступать заявления от пострадавших, добавил источник.

При этом, согласно картотеке Савеловской районного суда Москвы, Парамонов был арестован 10 августа по статье о мошенничестве.

Ранее россиянам рассказали о новой схеме мошенничества с использованием фейковых фотосессий. В МВД пояснили, что мошенники под видом начинающих фотографов выходят на контакт с моделями в соцсетях и предлагают свои услуги на выгодных условиях.

Мошенники высылают ссылки на якобы проверенные студии. Однако во время оплаты услуги сайт перенаправляет человека на другой домен, где после ввода данных карты и подтверждения оплаты посредством кода в СМС злоумышленники получают нужные им сведения о жертве и выводят средства с чужого счета.