Дрон с минометной миной упал на Черноморское побережье Болгарии

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Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с минометной 82-миллиметровой миной упал на берег в районе села Тюленово на севере Черноморского побережья Болгарии. Об этом сообщает Болгарское национальное радио.

Отмечается, что об инциденте в полицию сообщили местные жители, место оцеплено. Туристов из близлежащей гостиницы, около 30 человек, эвакуировали.

В сообщении уточнили, что специалисты проанализировали снимки с места происшествия, команда саперов ВМС Болгарии выехала в Тюленово.

В свою очередь, в болгарском Минобороны отметили, что проверяют информацию об упавшем БПЛА.

Ранее украинский беспилотник самолетного типа удалось перехватить над Воронежской областью. Попытка совершить террористическую атаку была пресечена 17 сентября около 09:40 по московскому времени.

До этого беспилотник упал на территории "Логистического центра № 1" в Узловском районе Тульской области. По предварительной информации, никто не пострадал.

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