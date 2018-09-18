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Новости

18 сентября 2018, 16:57

Происшествия

Пьяная женщина напала на медика скорой помощи в Люберцах

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Следствие установит обстоятельства нападения на фельдшера скорой помощи в городском округе Люберцы, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

Материалы о причинении телесных повреждений медику поступили 17 сентября, отметили представители ведомства. "В настоящее время запланировано проведение комплекса необходимых проверочных мероприятий", – рассказали в СК.

Сам инцидент произошел ночью 13 сентября, скорая помощь приехала по вызову на улицу Электрификации. Там врачи обнаружили девушку в состоянии алкогольного опьянения с травмой головы. Ей оказали первую помощь и предложили поехать в травмпункт.

Пострадавшая согласилась, но в пути внезапно набросилась на фельдшера и нанесла ей множество ударов. Девушку привезли к отделению полиции, выбежав из машины она скрылась в неизвестном направлении.

происшествия
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