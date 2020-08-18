Возгорание произошло в церковной лавке храма в Зеленограде

Фото: телеграм-канал "Что там в Москве?"

В церковной лавке Никольской церкви в Зеленограде было возгорание. Об этом Агентству "Москва" рассказал источник в экстренной службе.

По информации собеседника, в дежурную часть поступили сведения, что пожар произошел в отдельно стоящей одноэтажной церковной лавке в Никольском проезде.

"У здания горела кровля на площади 20 квадратных метров. В 18:07 пожар был локализован, в 18:10 – ликвидирован", – говорится в сообщении.

В тушении огня принимали участие 52 человека. В результате происшествия никто не пострадал, причина возгорания неизвестна.

Ранее был ликвидирован пожар на севере Москвы. Огонь в Хорошёвском проезде охватил 400 квадратных метров.