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15:29

Происшествия

МВД провело выемку документов в АО "Академия просвещения" по делу о крупном мошенничестве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Документы АО "Академия просвещения" были изъяты в рамках расследования дела о крупном мошенничестве. Об этом рассказали представители правоохранительных органов.

"В АО "Академия просвещения", которое входит в структуру АО "Просвещение", следователями МВД проведена выемка отчетной документации по государственному контракту, заключенному с Федеральным институтом оценки качества образования", – передает ТАСС сообщение следователей.

Ранее сообщалось, что бывшего директора института технологического развития ракетно-космической промышленности Московского государственного технологического университета "Станкин" Григория Зусева и коммерческого директора ООО "ТСД-сервис" Алексея Топоркова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, они заключили контракт с "Роскосмосом" на 135 миллионов рублей, а работ провели не более чем на 30 миллионов рублей.

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