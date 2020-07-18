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Спорт

12:35

Чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию покончила с собой – СМИ

происшествия спорт

Фото: AP/Bernat Armangue

Фигуристка Екатерина Александровская покончила с собой в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органов.

Отмечается, что ее тело было обнаружено возле дома на улице 1905 года. При этом Александровская оставила записку с надписью "Люблю".

В правоохранительных органах сообщили, что ранее фигуристка уже пыталась покончить с собой. Причиной подавленного настроения Александровской была перенесенная травма.

Фигуристке было 20 лет. Она являлась гражданином Австралии и представляла эту страну на международных первенствах. В 2017 году она победила на юниорском чемпионате мира, выступив в паре с Харли Уиндзором.

Ранее российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе признали лучшим специалистом года. Она получила престижную премию ISU Skating Awards.

Этери Тутберидзе признали тренером года

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