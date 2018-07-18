В ЮАР пассажир снял на видео момент падения самолета

Фото: Лидия Широнина/портал Москва 24

Пассажир разбившегося самолета в ЮАР снял на видео момент падения, сообщает РИА Новости.

Мужчина находился у иллюминатора в левом ряду. В момент, когда двигатель воздушного судна загорелся, он оперативно достал камеру и начал снимать происходящее во время снижения судна.

"Становится все хуже и хуже. Все совсем плохо", – говорит мужчина за кадром.

Затем изображение на экране исчезло, последовал звук удара, и стал виден задымленный салон из которого экстренно начали эвакуировать пассажиров.



10 июля самолет, совершавший международный рейс, разбился в аэропорту "Уондербум" вблизи столицы ЮАР Претории. В авиакатастрофе пострадали двадцать человек.