В ЮАР разбился самолет

10 июля, 19:18
[WONDERBOOM] - Aircraft crash leaves approximately 20 injured. https://t.co/L0Bo2UckhD @ewnupdates @eNCA @JacaNews @jour_maine @SABCNewsOnline @_ArriveAlive @FatalMoves @KayaTraffic @ReutersAfrica pic.twitter.com/HVfv7X3Ale— ER24 EMS (Pty) Ltd. (@ER24EMS) 10 июля 2018 г.
Самолет рухнул в аэропорту "Уондербум" около столицы ЮАР Претории. В катастрофе пострадали двадцать человек, сообщает экстренная медицинская служба E24.
"По предварительным данным, при крушении в "Уондербум" 20 человек получили ранения, по меньшей мере один из них находится в критическом состоянии", — сообщили медики в Twitter.
По данным службы, после того, как пострадавшим окажут помощь на месте, их переправят в ближайшие больницы. Правоохранительные органы начали расследование инцидента.
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