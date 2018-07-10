В ЮАР разбился самолет

Самолет рухнул в аэропорту "Уондербум" около столицы ЮАР Претории. В катастрофе пострадали двадцать человек, сообщает экстренная медицинская служба E24.

"По предварительным данным, при крушении в "Уондербум" 20 человек получили ранения, по меньшей мере один из них находится в критическом состоянии", — сообщили медики в Twitter.

По данным службы, после того, как пострадавшим окажут помощь на месте, их переправят в ближайшие больницы. Правоохранительные органы начали расследование инцидента.