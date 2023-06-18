Пожар рядом со зданием Общественной палаты в центре Москвы ликвидировали

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Возгорание здания на реконструкции рядом с Общественной палатой в центре Москвы ликвидировано на площади 5 квадратных метров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Отмечается, что информация о пострадавших не поступала.

Ранее сообщалась, что пожар начался рядом со зданием Общественной палаты, расположенной на Миусской площади, 7. По предварительной информации, с крыши здания на реконструкции шел густой дым.

До этого паром, на борту которого находилось 120 человек, загорелся на Филиппинах. Как отметил CNN Philippines, с горящего парома оперативно эвакуировали 55 членов экипажа и 65 пассажиров.

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