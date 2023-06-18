На стройплощадке военного госпиталя в Брянске произошел пожар

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

На строительной площадке военного госпиталя в Брянске вспыхнул пожар. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По информации издания, возгорание началось во время заливки плит битумом. Отмечается, что точные причины будут установлены соответствующими службами.

Ранее крыша дома загорелась в элитном ЖК "Славянский" на Свято-Троицком бульваре в Белгороде. По предварительным данным, пожар начался в котельной, расположенной на крыше здания. Жильцов дома эвакуировали.

До этого огонь охватил кровлю пятиэтажного дома на улице Чехова в столице Татарстана. Площадь пожара достигала 1 100 квадратных метров, спасатели эвакуировали из здания 132 человека, в том числе двух маломобильных жильцов.

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