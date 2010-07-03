Серия мощных подземных толчков произошла на юго-западе Китая

Несколько мощных подземных толчков магнитудой 5,3 зафиксировано на юго-западе КНР, передает ТАСС.
По данным Китайского сейсмологического центра, землетрясение произошло в провинции Сычуань, в уезде Чаннин городского округа Ибинь. Очаг залегал на глубине 17 км.
Ранее стало известно о 11 погибших и 122 пострадавших в результате землетрясения магнитудой 5,9, которое произошло в понедельник на границе между провинциями Сычуань и Гуйчжоу.
Эпицентр первого землетрясения также находился в районе города Ибинь, в 19 км к юго-востоку от провинции Сычуань. Очаг залегал на глубине 10 км.
Данная провинция является одним из наиболее сейсмоопасных регионов Китая. Подземные толчки здесь происходят регулярно.
В мае 2008 года здесь произошло сильнейшее за последние десятилетия землетрясение магнитудой 8. В результате стихийного бедствия погибли или пропали без вести 87 тысяч 150 человек, 374 тысячи получили ранения, миллионы людей остались без жилья.
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