В Гидрометцентре рассказали о состоянии Вильфанда

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В Гидрометцентре России сообщили, что научный руководитель Роман Вильфанд находится на больничном.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация о госпитализации Вильфанда. Якобы в одной из столичных клиник ему сделали операцию на позвоночник.

"Роман Менделевич на больничном, но скоро собирается поправиться, мы с ним сегодня разговаривали", – отметил заместитель директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев в разговоре с Агентством "Москва".

В свою очередь, Вильфанд сообщил, что вернется к работе через несколько дней.

В апреле народного артиста РФ, советского, болгарского и российского эстрадного певца Бедроса Киркорова госпитализировали с сердечной недостаточностью. Уточняется, что она была вызвана перенесенным COVID-19.