Бедроса Киркорова госпитализировали с сердечной недостаточностью

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Народный артист РФ, советский, болгарский и российский эстрадный певец Бедрос Киркоров госпитализирован с сердечной недостаточностью, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря его сына, певца Филиппа Киркорова, Екатерину Успенскую.

Уточняется, что сердечная недостаточность была вызвана перенесенным COVID-19.

До этого в СМИ появилась информация, что 89-летний артист попал в реанимацию одного из столичных медучреждений.

"Это правда. Сердечная недостаточность, последствие коронавируса", – отметила Успенская, подтвердив также сведения о реанимации.

Ранее Рената Литвинова попала в больницу в Европе. Фотографию с больничной кровати актриса выложила в социальных сетях. При этом она не уточнила, что стало причиной госпитализации.