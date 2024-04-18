Депутат Хинштейн заявил об обысках врио замминистра транспорта Самарской области

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Сотрудники правоохранительных органов утром 18 апреля провели обыски дома и в служебном кабинете у врио заместителя министра транспорта Самарской области Александра Николаева. Об этом в своем телеграм-канале заявил депутат ГД Александр Хинштейн.

"Николаев подозревается в получении взяток. <...> Сам чиновник принудительно доставлен для выполнения следственных действий. Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела", – объяснил депутат.

По его словам, мужчину подозревают в том, что он заставил директора одной из крупных строительных фирм оплатить и доставить ему строительные материалы, которые потом якобы пошли на строительство его дома в Волжском районе.

Общая сумма ущерба составила почти 1,5 миллиона рублей, указал Хинштейн. Официальных комментариев по данному поводу от органов внутренних дел пока не было.

В конце прошлого года в Самаре арестовали бывшего главу правительства региона Виктора Кудряшова. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он сфабриковал увеличение стоимости строительства новой станции метро. Также местный суд заключил под стражу врио министра строительства Самарской области Михаила Асеева.