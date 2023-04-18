В Red Wings прокомментировали инцидент с получившей ожоги девочкой

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Экипаж самолета, на котором получила ожоги маленькая девочка, услышал крики ребенка уже после обслуживания пассажиров, а мама пострадавшей сообщила бортпроводникам, что девочка облилась кипятком сама. Об этом Москве 24 рассказали в пресс-службе Red Wings.

"После завершения обслуживания на борту кабинный экипаж воздушного судна Boeing 777 обратил внимание на то, что в первом салоне громко заплакала маленькая девочка. Бортпроводники немедленно подошли к ребенку. Мама ребенка сказала, что девочка облилась кипятком из бумажного стакана", – уточнили в авиакомпании.

Там объяснили, что мама пострадавшей до этого заказала горячее питание. Во время обслуживания пассажиров оно было передано ей непосредственно в руки.

Отмечается, что у девочки зафиксировали ожоги обеих ног. Ей оказали первую помощь, после чего с помощью громкой связи в салоне лайнера удалось найти врача, которой продолжил оказание медпомощи пострадавшей.

"Бортпроводники предложили маме перенести девочку на удобное место в салоне, мама перенесла ребенка. Врач продолжил оказывать медицинскую помощь девочке в присутствии бортпроводников. <...> Через час ребенок заснул", – добавили в Red Wings.

В аэропорт прибытия предварительно были вызваны медики. Мама с девочкой по прилете смогли покинуть воздушное судно самостоятельно, носилки ребенку не потребовались.

"Информацию о случившемся доложили руководству компании, ведется внутреннее расследование, взяты объяснительные записки у бригады бортпроводников", – подытожили в пресс-службе перевозчика.

Об инциденте на самолете, выполнявшем рейс из Москвы в Хургаду, стало известно ранее во вторник. В связи с этим прокуратура организовала проверку. Из сообщения ведомства следовало, что кипяток на ребенка пролила бортпроводница. В результате девочка получила ожоги первой и второй степени.