Около 200 человек эвакуировали из столичного ТЦ из-за задымления в ресторане

Порядка 200 человек эвакуировали из торгового центра "Водный" на севере столицы после задымления в ресторане, передает РИА Новости.

Как рассказал представитель экстренных служб, оно возникло в ресторане на третьем этаже. Выяснилось, что в вытяжной системе заведения произошла вспышка жировых отложений на площади два квадратных метра. Пострадавших в результате ЧП нет.

Аналогичный инцидент произошел в марте. Около 100 человек вывели из ресторана в центре Москвы. В ГУ МЧС по городу выяснили, что там случилась вспышка жировых отложений. Помощь пожарных не понадобилась: с возгоранием справились сотрудники заведения.