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Открытое горение на складе в Кемерово ликвидировано – МЧС
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Кемерово. Об этом сообщает МЧС России в своем официальном телеграм-канале.
В ведомстве отметили, что на месте возгорания работают 122 специалиста и 41 единица техники, в том числе пожарный поезд.
Вечером 17 февраля в Кемерово загорелся склад на Шатурской улице. Площадь возгорания составляет 1,5 тысячи квадратных метров.
Предварительно, персонал склада эвакуировался до прибытия пожарных. В результате случившегося никто не пострадал.
Склад с горючими жидкостями загорелся в Кемерово
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