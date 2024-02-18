Открытое горение на складе в Кемерово ликвидировано – МЧС

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Кемерово. Об этом сообщает МЧС России в своем официальном телеграм-канале.

В ведомстве отметили, что на месте возгорания работают 122 специалиста и 41 единица техники, в том числе пожарный поезд.

Вечером 17 февраля в Кемерово загорелся склад на Шатурской улице. Площадь возгорания составляет 1,5 тысячи квадратных метров.

Предварительно, персонал склада эвакуировался до прибытия пожарных. В результате случившегося никто не пострадал.

Склад с горючими жидкостями загорелся в Кемерово