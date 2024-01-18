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18 января, 18:02

Происшествия

Пожар в мебельном цехе в Саранске потушен

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Возгорание, которое распространилось на площади 1 800 квадратных метров в мебельном цехе в Саранске, полностью ликвидировали. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

О возгорании в мебельном цехе на улице Пролетарской стало известно в четверг, 18 января. Изначально площадь пожара составляла 1,75 тысячи квадратных метров.

Спасатели предупреждали, что тушение осложнено высокой пожарной нагрузкой здания, есть опасность распространения пламени. К ликвидации возгорания привлекали 63 специалиста и 15 единиц техники МЧС России.

В результате возгорания два человека получили травмы. Они пытались потушить огонь самостоятельно.

Пожар произошел в Усачевских банях

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