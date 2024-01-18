18 января, 18:02Происшествия
Пожар в мебельном цехе в Саранске потушен
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Возгорание, которое распространилось на площади 1 800 квадратных метров в мебельном цехе в Саранске, полностью ликвидировали. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
О возгорании в мебельном цехе на улице Пролетарской стало известно в четверг, 18 января. Изначально площадь пожара составляла 1,75 тысячи квадратных метров.
Спасатели предупреждали, что тушение осложнено высокой пожарной нагрузкой здания, есть опасность распространения пламени. К ликвидации возгорания привлекали 63 специалиста и 15 единиц техники МЧС России.
В результате возгорания два человека получили травмы. Они пытались потушить огонь самостоятельно.
Пожар произошел в Усачевских банях
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