Пожарные ликвидировали открытый огонь в мебельном цехе в Саранске

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Открытое горение в мебельном цехе в Саранске ликвидировано. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

О возгорании в мебельном цехе на улице Пролетарской стало известно в четверг, 18 января. Изначально площадь пожара составляла 1,75 тысячи квадратных метров.

Спасатели предупредили, что тушение осложнено высокой пожарной нагрузкой здания, есть опасность распространения пламени. К ликвидации возгорания привлекли 63 специалиста и 15 единиц техники МЧС России.

Позднее сообщалось, что в результате возгорания два человека получили травмы. Они пытались потушить огонь самостоятельно.

В МЧС добавили, что спасатели локализовали пожар на площади 1,4 тысячи квадратных метров.

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