18 января, 16:06Происшествия
Пожарные ликвидировали открытый огонь в мебельном цехе в Саранске
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Открытое горение в мебельном цехе в Саранске ликвидировано. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.
О возгорании в мебельном цехе на улице Пролетарской стало известно в четверг, 18 января. Изначально площадь пожара составляла 1,75 тысячи квадратных метров.
Спасатели предупредили, что тушение осложнено высокой пожарной нагрузкой здания, есть опасность распространения пламени. К ликвидации возгорания привлекли 63 специалиста и 15 единиц техники МЧС России.
Позднее сообщалось, что в результате возгорания два человека получили травмы. Они пытались потушить огонь самостоятельно.
В МЧС добавили, что спасатели локализовали пожар на площади 1,4 тысячи квадратных метров.
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