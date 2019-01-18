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19:46

В Шахтах выписали из больницы пострадавшего при взрыве газа ребенка

происшествия

19:46

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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Девочку, пострадавшую при взрыве газа в доме в Шахтах Ростовской области, выписали на амбулаторное лечение, сообщил РИА Новости представитель Минздрава региона.

Состояние ребенка в ведомстве оценили как удовлетворительное. Необходимую медицинскую помощь ей оказали в полном объеме.

В травматологическом отделении БСМП города Шахты продолжает лечение пострадавший мужчина. Состояние – "относительно удовлетворительное, в динамике с улучшением".

Предварительно, в стационаре он будет находиться еще десять дней.

В понедельник, 14 января, в многоэтажном доме произошел взрыв бытового газа. Частично обрушились восьмой и девятый этажи.

Погибли пять человеку. Из-под завалов удалось достать семерых.

Ранее в правительстве региона сообщили, что пострадавший дом будут восстанавливать.

происшествия

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