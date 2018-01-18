NASA рассчитала мощность взрыва метеора в небе над Детройтом

18 января, 11:28
Фото: depositphotos/paulfleet
Метеор, падение которого привлекло внимание жителей города Детройт в ночь на среду, распался на части после вхождения в плотные слои атмосферы Земли. Последовавший взрыв достигал мощности 100 тонн в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщило управление метеороидов Центра космических полетов NASA.
"Мы вычислили, что этот метеор перемещался с очень невысокой скоростью – всего 45,06 тысячи километров в час. Данный факт вкупе с яркостью явления, указывающего на размер тела – минимум 0,91 метра в поперечнике, показывает, что объект проник глубоко в атмосферу до того, как распался на части", – отметил отдел космического ведомства США на своей странице в Facebook, передает ТАСС.
Природное явление зафиксировали многочисленные камеры наружного наблюдения и видеорегистраторы на автомобилях.
Ранее сообщалось, что ученые выяснили, как у поверхности Земли происходят взрывы приближающихся метеоритов. Подобные явления – не редкость, однако раньше научного объяснения этому у экспертов не находилось.
Использовав компьютерное модулирование, специалисты воссоздали процесс проникновения метеорита в атмосферу и его падение на Землю.
Это прояснило, что метеориты, которые слишком близко подходят к Земле, взрываются за счет взаимодействия материи космических тел с областями высокого и низкого давления, находящихся в окружающем их воздухе. Через поры в метеорите воздух проникает внутрь и разрывает его на части, считают ученые.
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