Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Наука

12 декабря, 08:38

Ученые выяснили причину взрыва метеоритов в атмосфере Земли

наука общество

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Ученые выяснили, как у поверхности Земли происходят взрывы приближающихся метеоритов, сообщает "Мир 24". Подобные явления – не редкость, однако раньше научного объяснения этому у экспертов не находилось.

Использовав компьютерное модулирование, специалисты воссоздали процесс проникновения метеорита в атмосферу и его падение на Землю.

Это прояснило, что метеориты, которые слишком близко подходят к Земле, взрываются за счет взаимодействия материи космических тел с областями высокого и низкого давления, находящихся в окружающем их воздухе. Через поры в метеорите воздух проникает внутрь и разрывает его на части, считают ученые.

Ранее сообщалось, что самый яркий звездопад года – Геминиды – можно будет наблюдать 14 декабря. Пик придется на 9:30 по московскому времени. Это явление происходит потому, что ежегодно с 4 по 17 декабря Земля проходит через рой мелких частиц, выброшенных в космос астероидом Фаэтон. Международная метеорная организация прогнозирует до 120 метеоров в час на темном не засвеченном городскими огнями небе.

Луна в эту ночь будет близка к новолунию и не помешает наблюдениям. Важную роль играет место наблюдения. Астрономы рекомендуют выезжать за город, где небо темное, без городской засветки.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать