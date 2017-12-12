Ученые выяснили причину взрыва метеоритов в атмосфере Земли

Фото: ТАСС/Артем Коротаев
Ученые выяснили, как у поверхности Земли происходят взрывы приближающихся метеоритов, сообщает "Мир 24". Подобные явления – не редкость, однако раньше научного объяснения этому у экспертов не находилось.
Использовав компьютерное модулирование, специалисты воссоздали процесс проникновения метеорита в атмосферу и его падение на Землю.
Это прояснило, что метеориты, которые слишком близко подходят к Земле, взрываются за счет взаимодействия материи космических тел с областями высокого и низкого давления, находящихся в окружающем их воздухе. Через поры в метеорите воздух проникает внутрь и разрывает его на части, считают ученые.
Ранее сообщалось, что самый яркий звездопад года – Геминиды – можно будет наблюдать 14 декабря. Пик придется на 9:30 по московскому времени. Это явление происходит потому, что ежегодно с 4 по 17 декабря Земля проходит через рой мелких частиц, выброшенных в космос астероидом Фаэтон. Международная метеорная организация прогнозирует до 120 метеоров в час на темном не засвеченном городскими огнями небе.
Луна в эту ночь будет близка к новолунию и не помешает наблюдениям. Важную роль играет место наблюдения. Астрономы рекомендуют выезжать за город, где небо темное, без городской засветки.
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